Genova – Sono stati premiati i vincitori del premio internazionale Ivo Chiesa – Una vita per il teatro, riconoscimento istituito dal Teatro Nazionale di Genova per celebrare il suo fondatore, Ivo Chiesa, uomo di teatro di cui ricorre il centenario della nascita.

Ad aggiudicarsi i riconoscimenti sono stati Andrée Ruth Shammah, Simone Toni, Marius von Mayenburg, Dimitris Papaioannou, Virgilio Sieni, Robert Carsen, Gianluca Falaschi, Maria Angela Cerruti, Guido Paduano, Anna Laura Messeri, Eugenio Barba.

Il premio, fortemente voluto dal direttore del Teatro Nazionale di Genova Davide Livermore, presenta alcuni importanti elementi di novità. Non si tratta di un premio legato a singoli spettacoli ma va a premiare percorsi artistici in cui si evidenzi un’adesione profonda tra vita e teatro. È trasversale e interdisciplinare: abbraccia il mondo della prosa, della danza, dell’opera, guarda all’Italia ma anche alla scena internazionale, senza dimenticare Genova e la Liguria.

Con le sue dieci categorie il Premio Ivo Chiesa offre riconoscimento non solo a registi e attori, ma anche ai tecnici, agli artigiani del teatro, dai light-designer alle sarte, agli organizzatori teatrali e agli studiosi e ai pedagoghi.

I premi sono stati consegnati nel corso di una serata speciale, trasmessa in streaming su Facebook dal Teatro Ivo Chiesa, dove si sono succeduti, di persona o in collegamento, gli interventi dei premiati e della giuria, a sua volta eterogenea e cosmopolita, con collegamenti dalla Germania, dall’Australia, dall’Oman, dalla Grecia e dal Canada.

Nel corso dell’evento c’è stato spazio anche per le testimonianze di chi ha conosciuto direttamente Ivo Chiesa, da Eros Pagni a Elisabetta Pozzi, da Sergio Castellitto a Valerio Binasco, da Luca Bizzarri a Glauco Mauri, da Carla Signoris a Marzia Ubaldi e tanti altri artisti e organizzatori che hanno avuto l’onore di collaborare con lui, incluso il regista Marco Sciaccaluga, che con Ivo Chiesa ha iniziato la propria carriera e che ha presieduto la giuria.

A una protagonista di lunga data del teatro italiano come Andrée Ruth Shammah, che ha ricordato come Ivo Chiesa la chiamasse scherzosamente “quella ragazzaccia”, è andato il Premio Una vita per il teatro. Il giovane regista Simone Toni ha ricevuto il Premio Il futuro del Teatro. I premi per le regie di prosa e opera sono andati rispettivamente a Marius von Mayenburg e Robert Carsen. Ex aequo per la coreografia a Dimitris Papaioannou e Virgilio Sieni. Gianluca Falaschi ha ricevuto il Premio Visioni del teatro, dedicato a scenografi e costumisti. A Maria Angela Cerruti, sarta dalla trentennale esperienza, è andato il Premio I mestieri del teatro, che offre riconoscimento ai tecnici e agli artigiani della scena. Il Premio Museo dell’Attore è andato a Guido Paduano, studioso e traduttore teatrale. Eugenio Barba, fondatore dell’Odin Teatret, ha ottenuto il Premio La Scuola per la sua opera di trasmissione dell’arte teatrale. Infine Anna Laura Messeri, da sempre colonna portante della Scuola di Recitazione del Teatro di Genova, ha ricevuto il Premio Città di Genova, dedicato a Carlo Repetti, recentemente scomparso.

I premiati hanno ricevuto una scultura, riproduzione di un’opera creata apposta per il Premio Ivo Chiesa dall’attore Graziano Piazza. La serata si è svolta a Genova dal Teatro intitolato allo stesso Ivo Chiesa. Sarà possibile vederla su Telenord il 27 dicembre alle ore 13.30 e alle ore 19 e il 31 dicembre alle ore 22.10 su Classica HD (canale 136 della piattaforma Sky), oltre che sul canale YouTube del Teatro Nazionale di Genova.

I vincitori

Premio Ivo Chiesa Una vita per il teatro

NOVI

ANDRÉE RUTH SHAMMAH

Premio Ivo Chiesa – Il futuro del teatro

Gruppo Unipol

SIMONE TONI

Premio Ivo Chiesa Regia di prosa

MARIUS VON MAYENBURG

Premio Ivo Chiesa Coreografia

ex aequo DIMITRIS PAPAIOANNOU e VIRGILIO SIENI

Premio Ivo Chiesa Regia d’opera

ROBERT CARSEN

Premio Ivo Chiesa Visioni del teatro

GIANLUCA FALASCHI

Premio Ivo Chiesa I mestieri del teatro

MARIA ANGELA CERRUTI

MARIA ANGELA CERRUTI

Premio Ivo Chiesa Museo dell’Attore

GUIDO PADUANO

Premio Ivo Chiesa Città di Genova

ANNA LAURA MESSERI

ANNA LAURA MESSERI

Premio Ivo Chiesa La scuola

EUGENIO BARBA

LA GIURIA – Presidente Marco Sciaccaluga, regista. Giurati: Valerio Binasco, attore e regista; Carla Cannone, segreteria generale Teatro Stabile di Genova fino al 2000; Livia Cavaglieri, storica del Teatro, Università di Genova; Paola Donati, Direttore di Fondazione Teatro Due di Parma; Umberto Fanni, direttore generale Royal Opera House Muscat; Elena Gigliotti, membro R.A.C. regist* a confronto; Laura Marinoni, attrice; Alberto Mattioli, critico musicale La Stampa; Cristiana Morganti, danzatrice e coreografa; Laura Olivi, dramaturg Residenz Theater Monaco; Claudio Orazi, sovrintendente Teatro Carlo Felice; Angelo Pastore, direttore Teatro Nazionale di Genova dal 2015 al 2019; Elisabetta Pozzi, attrice; Margherita Rubino, storica letteratura greca, Università di Genova; Lyndon Terracini, direttore artistico Opera House Sydney. Segretario del Premio: Andrea Porcheddu, critico teatrale.

