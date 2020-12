Genova – Sorpresi in un bar di via Buranello, a Sampierdarena, senza le mascherine e dopo le 22, ora del coprifuoco.

La polizia locale è intervenuta ieri sera nel locale dove venivano segnalate persone in un orario in cui tutti dovrebbero essere a casa per il coprifuoco anti coronavirus.

Quando sono entrati non credevano ai loro occhi trovandosi di fronte a ben 8 persone, tutte senza mascherina e intente a chiacchierare tranquillamente come se niente fosse.

Alla vista delle divise le persone hanno mostrato evidenti segni di nervosismo ma sono state identificate una per una e multate per non aver ottemperato al coprifuoco e per aver girato senza la mascherina.

Un regalo da diverse centinaia di euro che certamente renderà meno divertente il loro Natale.

In ottemperanza alle vigenti disposizioni, poi, gli agenti hanno notificato al titolare del locale un provvedimento di chiusura per 5 giorni.