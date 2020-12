Genova – Ha passato la frontiera del Brennero il furgone con le prime dosi del vaccino Pfizer destinate all’Italia.

Il furgone sta trasportando le prime 9.750 dosi di vaccino sviluppato da Pfizer-Biontech ed è scortato dai Carabinieri.

In serata dovrebbe arrivare all’ospedale Spallanzani di Roma.

Da lì le dosi saranno distribuite negli ospedali e domenica 27 dicembre inizierà la campagna di vaccinazione.

In Liguria la prima persona a essere vaccinata sarà Gloria Capriata, la coordinatrice infermieristica in servizio nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Martino di Genova.

“Ho vissuto in prima linea tutto quanto è stato e che continua a essere la pandemia – ha dichiarato la 48enne – ho visto l’atrocità del Covid ed è per questo che sono felice e orgogliosa di essere stata scelta come prima donna, come infermiera, come coordinatrice, prima tra il personale del San Martino, per ricevere il vaccino. Spero di essere un esempio anche per i miei colleghi, affinché decidano tutti di vaccinarsi. In questo modo raggiungeremo una vaccinazione di gregge: vaccinatevi, senza timori”.