Genova – Ha aperto il negozio di via San Luca nonostante i divieti, per questo un 37enne è stato multato dagli agenti della Polizia di Stato che hanno inoltre disposto la chiusura dell’attività commerciale per cinque giorni.

Gli agenti, impegnati nei controlli, hanno trovato il negozio aperto il giorno di Natale nonostante i divieti imposti durante le festività.

Hanno quindi disposto la multa al dipendente e la chiusura del locale per cinque giorni.