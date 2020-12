Genova – Una macchinetta “mangia bottiglie di plastica” che regala biglietti del Bus e buon sconto nei negozi del quartiere in cambio di rifiuti plastici.

Il congegno è stato collocato in piazza Galileo Ferraris, a Marassi, nell’area dei giardini pubblici.

Nei programmi di Amiu entrerà in funzione a breve e offrirà ai residenti il servizio Plastipremia che garantisce buoni sconto e biglietti del bus a chi inserisce un certo numero di bottiglie o di flaconi in plastica.

L’iniziativa è già un successo in altri quartieri della città ed è destinata a contribuire sensibilmente all’aumento della quota di rifiuti riciclati anche grazie a premi immediati che vengono attribuiti mano a mano che si inseriscono oggetti nel raccoglitore.

In pratica i cittadini possono raccogliere bottiglie di plastica vuote e flaconi dello stesso materiale e inserirle nella macchina ottenendo dei “buoni”.

Iscrivendosi ad una speciale App è anche possibile caricare i punti su una sorta di borsellino elettronico che consente di ottenere biglietti del Bus o altri premi a valore aggiunto, mano a mano che aumenta il numero dei punti raccolti.

Per farlo occorre anche portare la tessera sanitaria che permette l’identificazione dell’Utente.

(nella foto la macchinetta presente in piazza Paolo da Novi)