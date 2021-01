Finale Ligure (Savona) – Avevano da poco acquistato una cucina in economia per sistemare l’alloggio a Finale Ligure i due giovani di 34 e 36 anni ricoverati dopo la fuga di gas che ha rischiato di ucciderli.

I due stavano riordinando l’alloggio all’interno di un’azienda agricola di cui erano dipendenti.

Nella notte, l’elettrodomestico difettoso ha iniziato a perdere gas mettendo in serio pericolo la loro vita.

Fortunatamente, i due si sono accorti che qualcosa non andava, soprattutto hanno fatto caso al persistente malessere che li stava interessando e hanno deciso di chiamare un’ambulanza.

I sanitari del 118 li hanno soccorsi e trasportati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove sono stati ricoverati per le esalazioni tossiche.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Finale Ligure con i Vigili del Fuoco del comando locale che si sono occupati di mettere in sicurezza l’area.

I controlli degli uomini dell’Arma hanno permesso di scoprire decine di bombole di gas da cucina raccolte in modo irregolare da parte dell’azienda. I pompieri hanno imposto al titolare di portare via le bombole in modo da evitare altri problemi.

Insieme ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco sono intervenuti anche gli uomini della Polizia Locale che hanno verificato l’idoneità abitativa dei locali occupati dai due intossicati.

I due stanno meglio e già in giornata dovrebbero essere dimessi.