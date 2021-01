Genova – Stava attraversando piazza Galileo Ferraris, nel quartiere genovese di Marassi, quando è stato aggredito e colpito con un pugno in pieno viso.

Protagonista del terribile accaduto un giovane che ieri sera, intorno alle 19.30, stava rientrando a casa.

Il giovane è stato raggiunto da due ragazzi, probabilmente sui 25 anni, che si sono fatti avanti bloccandogli il passaggio prima di passare all’aggressione fisica.

L’accaduto è stato denunciato su Facebook dalla madre del giovane: “Gli hanno intimato di fermarsi, probabilmente per derubarlo, dicendogli ‘tu da qui non passi!” ha scritto la donna che ha poi proseguito: “Mio figlio ha chiesto di farlo passare perché dove tornare a casa e la reazione di uno dei due, italiano, è stata quella di tirargli un pungo in faccia facendolo cadere a terra. Fortunatamente mio figlio è riuscito a scappare ed è a casa”.

La madre del giovane aggredito ha poi sottolineato come sia necessario raccontare l’accaduto anche per salvaguardare le persone del quartiere.

Un accadimento grave che è stato denunciato alle forze dell’ordine, già sulle tracce degli autori dell’aggressione.