Genova – Si aggira affamata tra i bidoni della spazzatura della zona di largo San Francesco da Paola, nel quartiere di San Teodoro, e addenta qualche sacchetto lasciato a terra in cerca di cibo.

Un giovane esemplare di volpe rossa viene segnalato da qualche giorno nella zona sulle alture della città e in molti l’hanno già incontrata e fotografata.

L’animale, poco più di un cucciolo, si avvicina ai bidoni con fare furtivo ed esamina i sacchetti lasciati imprudentemente – e illecitamente – a terra e fruga alla ricerca di qualcosa da mangiare.

All’inizio se ne parlava come di una leggenda metropolitana ma ora un video dimostra che non si tratta di fantasie.

La povera volpe, come i tanti cinghiali che si aggirano nella zona, lascia il bosco per cercare cibo più facilmente e agevolmente grazie all’inciviltà delle persone.

Un’abitudine che comprometterà per sempre la sua vita selvatica e la spingerà sempre più vicino agli umani che non sempre saranno “suoi amici”.

Inoltre la volpe non è un animale domestico e non dovrebbe vivere a contatto con le persone. La sua vita selvatica non si abbina a quella di animale cittadino e il rischio sono le malattie, le auto che potrebbero investirla ma anche grossi cani feroci e persino qualche stupido malintenzionato.