Genova – Lo hanno fermato gli agenti di polizia durante un controllo per il rispetto delle normative anti coronavirus mentre girava a bordo di un’auto insieme ad altre tre persone. Gli agenti hanno scoperto che su di lui gravano forti sospetti e un’indagine per gravi reati commessi in Polonia.

L’episodio è avvenuto ieri in via San Bartolomeo del Fossato e la polizia ha denunciato un 28enne, cittadino rumeno, per i reati di associazione per delinquere, truffa e riciclaggio.

Ieri sera i poliziotti del Commissariato Cornigliano hanno fermato un’auto che circolava oltre l’orario consentito dalle norme anti-contagio. A bordo vi erano tre giovani, tutti rumeni, che hanno dichiarato di essere usciti per fare una passeggiata a Righi.

Da un controllo più approfondito è emerso che due di loro erano pregiudicati per reati contro il patrimonio e il 28enne aveva, inoltre, a suo carico un rintraccio per identificazione emesso dal Tribunale di Genova il giorno stesso.

L’uomo infatti tra il 2016 e il 2017 si era reso responsabile dei reati di associazione per delinquere, truffa e riciclaggio in Polonia.

I tre sono stati anche sanzionati amministrativamente per violazione della normativa anti-covid.