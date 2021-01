Genova – Autostrade per l’Italia prevede possibili nevicate sulle direttrici per il nord Italia e da questa mattina il sito web segnala il pericolo neve al raccordo tra la A12 Genova Livorno e la A7 Genova – Milano, sul tratto tra Sampierdarena e Serravalle della A7 Genova Milano e sulla A26 Voltri – Gravellona Toce.

In arrivo una perturbazione che porterà nuvole cariche di umidità e freddo intenso, la miscela perfetta per abbondanti nevicate.

Possibile anche il blocco degli accessi in autostrada per i mezzi pesanti come già avvenuto nelle settimane scorse.

(foto Archivio)