Ancora in calo i tamponi per effetto dei giorni di festa settimanali e calano i nuovi casi di contagio da coronavirus scoperti in Liguria: ben 374 a fronte di 2877 tamponi molecolari effettuati, a cui si aggiungono 2082 tamponi antigenici.

Resta invece molto alto il numero dei decessi. Anche oggi il bollettino ufficiale della Regione Liguria ne registra ben 11-

Di seguito il dettaglio dei nuovi contagi scoperti, suddivisi per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 53

SAVONA (Asl 2): 137

GENOVA Asl 3: 88

· Chiavari e Tigullio Asl 4: 31

LA SPEZIA (Asl 5): 65

Questi i dati diffuci nel bollettino di oggi:

TOTALE tamponi molecolari effettuati 742726 2877 TOTALE TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI EFFETTUATI (dal 02/11/2020) 182909 2082 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 63774 374 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 6574 116

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1448 LA SPEZIA 1043 IMPERIA 645 GENOVA 3157 Residenti fuori regione/estero 120 altro/in fase di verifica 161 TOTALE 6574

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 773 64 6 ASL1 71 6 1 ASL2 127 10 4 San Martino 200 25 0 Ospedale Evangelico 1 0 0 Ospedale Galliera 87 3 -3 Ospedale Gaslini 0 0 -1 ASL3 globale 68 6 3 ASL 3 Villa Scassi 68 6 3 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 75 5 -4 ASL4 Sestri Levante 73 5 -4 ASL4 Lavagna 2 0 1 ASL4 Rapallo 0 0 -1 ASL5 globale 144 9 6 ASL5 Sarzana 138 8 5 ASL5 Spezia 6 1 1

Isolamento domiciliare 4453 76 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 54190 247 Deceduti* 3010 11

* Dettaglio deceduti

data decesso sesso età luogo decesso 1 28/12/20 F 91 ASL 5 – Ospedale Sarzana 2 28/12/20 M 79 ASL 5 – Ospedale Sarzana 3 28/12/20 F 79 ASL 5 – Ospedale Sarzana 4 28/12/20 M 76 ASL 5 – Ospedale Sarzana 5 29/12/20 F 91 ASL 5 – Ospedale Sarzana 6 29/12/20 F 87 ASL5-Ospedale Sarzana 7 01/01/21 M 90 ASL 5 – Ospedale Sarzana 8 01/01/21 F 75 ASL 5 – Ospedale Sarzana 9 02/01/21 F 70 ASL5-Ospedale Sarzana 10 03/01/21 F 89 ASL5-Ospedale Sarzana 11 08/01/21 M 70 ASL2-Ospedale Albenga

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 451 ASL 2 1147 ASL 3 1099 ASL 4 432 ASL 5 639 Liguria 3768



Dati vaccinazioni Covid 10/01/2020 ore 16.45

30.545 consegnati 18.133 somministrati 59,4% percentuale vaccini somministrati su consegnati