Genova – Costa Victoria ha iniziato il suo ultimo viaggio verso la Turchia dove verrà smantellata. La celebre nave da crociera del gruppo genovese ha infatti concluso il suo “ciclo” e viaggia verso Aliaga dove verrà smontata pezzo per pezzo nei locali cantieri.

Costruita nel 1996 nei cantieri tedeschi Werf und Maschinefabrik, la Costa Victoria ha ospitato migliaia di croceristi per oltre un ventennio e molti sono i commenti di ricordi che vengono diffusi sui social a commento della notizia diffusa da Shipmag.

In realtà, quella in viaggio è la St. Victoria poiché la nave, terminato il suo ciclo vitale è stata rinominata prima del suo ultimo viaggio.

Molto particolare è anche la storia della nave perchè

Costa Victoria, viaggia verso la Turchia con un “nome diverso”. Come sempre in questi casi, ha cambiato nome in St. Victoria e la scorsa estate era stata ceduta dalla compagnia di crociera a una consociata della San Giorgio del Porto: negli ultimi mesi è rimasta a Piombino per effettuare lavori preliminari allo smantellamento, ora destinazione Turchia per la definitiva demolizione.