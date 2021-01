Genova – Sarà un vertice in Prefettura a decidere la data di inizio e di termine previsto per il nuovo maxi cantiere che Autostrade per l’Italia dovrà aprire nei prossimi giorni e che rischiano di portare il caos sul tratto della A7 Genova – Milano che va da Genova Ovest sino a Bolzaneto.

Un cantiere che, di fatto, dimezzerà la carreggiata in direzione nord, verso Milano, di uno dei tratti autostradali a maggiore traffico della zona genovese.

I lavori potrebbero andare avanti per 50 giorni di seguito e le ripercussioni per pendolari e trasportatori potrebbero essere pesantissime.

Al vaglio i possibili “rimedi” e la possibilità che Autostrade cancelli il pedaggio per tutta la durata dei lavori, nel tratto interessato dal cantiere. Un piccolo risarcimento per i pesanti disagi che automobilisti e trasportatori dovranno subire e sulla scia di quanto già avvenuto la scorsa estate.

Molte associazioni di categoria dei trasportatori hanno già minacciato azioni legali e molto probabilmente altrettanto faranno le associazioni dei Consumatori se Autostrade non concederà lo sgravio totale del pedaggio nel tratto “incriminato”.