Genova – Ha afferrato il mocio e si è scagliata contro il coinquilino, ferendolo, poi contro gli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul posto.

E’ accaduto in via Verona, nel quartiere genovese di Cornigliano.

Protagonista dell’aggressione una donna di 52 anni che, al culmine di un diverbio con il coinquilino, un 60enne sorpreso a bere alcolici in camera nonostante il divieto, dopo aver lanciato dalla finestra una bottiglia di vino, ha colpito ripetutamente l’uomo con il bastone del mocio.

Il 60enne, spaventato e ferito a un polso, è sceso in strada e ha chiamato la Polizia.

Sul posto sono intervenuti gli agenti, accolti dalla donna con una barra di metallo e ripetute minacce a colpirlo.

Dopo aver riportato la calma nell’appartamento, con non poca fatica, la donna è stata accompagnata negli uffici della Questura dove è stata denunciata per minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale e per lesioni aggravate.