Santa Margherita Ligure – Grave incidente sul lavoro, nel pomeriggio, su una nave al largo del porto di Santa Margherita Ligure.

Per cause ancora da accertare un operaio si è infortunato in modo grave mentre lavorava a bordo della nave.

I Vigili del fuoco di Rapallo si sono imbarcati sulla motovedetta della Capitaneria di Porto e, insieme al personale medico del 118, hanno raggiunto il luogo dell’incidente, mentre sopraggiungeva anche l’elicottero Drago

Da questo si sono calati gli aereo soccorritori e il personale medico che hanno stabilizzato il paziente e lo hanno imbarcato a bordo tramite verricello per i trasporto in ospedale.

Aperta un’indagine per ricostruire la dinamica dell’incidente e per valutare se fossero stati adottati tutti i dispositivi di sicurezza sul lavoro e, nel caso, le eventuali responsabilità.