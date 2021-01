Genova – E’ stato sorpreso a girare senza mascherina per le vie del centro storico di Genova ma quando gli è stato chiesto di indossare il dispositivo ha aggredito e spintonato un’agente della Polizia Locale.

E’ accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 16.00.

Gli agenti del reparto Sicurezza Urbana, in servizio nella zona di via Pre’, hanno notato un uomo che non indossava correttamente la mascherina. Alla richiesta da parte degli agenti di indossarla, l’uomo si è scagliato contro la pattuglia spintonando un’agente con violenza e facendola finire contro una saracinesca.

L’uomo ha opposto resistenza anche agli altri due agenti, causando loro diverse contusioni.

I tre sono riusciti con non poca fatica a contenere l’uomo, un 27enne, e ad arrestarlo portandolo nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del processo per direttissima previsto questa mattina.

Il giudice ha convalidato l’arresto e ha deciso anche il divieto di dimora a Genova.

L’agente finita contro una saracinesca è stato soccorsa e trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Galliera dove, visitata è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni.

Intanto, ieri, alla direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto dell’uomo che venerdì scorso ha aggredito gli agenti del a Sestri Ponente che lo hanno poi fermato.

Rimarrà agli arresti domiciliari nella sua abitazione fino al 3 febbraio. Per quel giorno è stato fissato il processo.