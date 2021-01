Genova – Lastre di ghiaccio sulla strada segnalate in diversi quartieri collinari genovesi e la polizia locale che raccomanda la massima prudenza alla guida.

Le temperature rigide della notte hanno causato la formazione di ghiaccio in diverse zone della città e anche questa mattina, come già successo ieri, si segnalano incidenti fortunatamente senza gravi conseguenze.

Ghiaccio nella zona di Coronata, Marassi, Quarto e Valpolcevera ma la presenza di perdite d’acqua o tombini otturati che riversano acque reflue sulla strada viene segnalata in diverse zone.

Un pericolo soprattutto per scooter e moto e pedoni e numerose proteste per il mancato intervento con il sale.

Il Municipio VII Ponente, in particolare, denuncia il mancato intervento con spargimento di sale in gran parte della zona interna di Voltri, di Fiorino e di Acquasanta.

(foto d’Archivio)