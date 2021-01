Genova – E’ stato denunciato il 37enne che questa notte, sprovvisto di mascherina, si è posizionato in mezzo alla strada e ha bloccato il transito di un bus.

L’uomo, in evidente stato di ebbrezza e sprovvisto del dispositivo di protezione, si è messo in mezzo alla corsia in piazzale Adriatico, bloccando senza apparente motivo un autobus in transito.

L’intervento delle volanti è costato all’uomo la denuncia e la sanzione per non aver indossato la mascherina e per trovarsi in strada oltre l’orario consentito.