Autostrada A12 Genova – Livorno chiusa, in direzione levante dalle 15.30 per un grave incidente stradale.

Sulla A12 Genova – Sestri Levante è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Recco e Rapallo in direzione di Sestri Levante, a causa di un incidente tra una vettura ed un veicolo pesante avvenuto al Km 27,1, nel quale sono rimaste ferite tre persone.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Attualmente all’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda e, 1 Km di coda all’uscita obbligatoria.

Ai soli veicoli leggeri, diretti verso Livorno, dopo l’uscita a Recco, si consiglia di percorrere la SS1 Aurelia e rientrare a Rapallo.