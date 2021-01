La Spezia – Ha avuto fretta di nascere, tanto da non lasciare nemmeno il tempo a mamma e papà di raggiungere l’ospedale di Massa.

La piccola Nina è venuta al mondo in autostrada, lungo la A12 Genova – Livorno, poco prima del casello di Carrara.

E’ accaduto nella mattinata di ieri.

I genitori, Anna e Federico, entrambi spezzini, si stavano dirigendo all’ospedale dove era in programma la nascita della loro secondogenita ma il parto li ha inaspettatamente colti durante il tragitto.

La mamma ha partorito la piccola sul sedile dell’auto mentre il papà, sfrecciando a tutta velocità, cercava di raggiungere il nosocomio nel minor tempo possibile.

Federico che sui social ha condiviso la gioia per la nascita della piccola e ha raccontato l’accaduto: “E’ nata Nina, la sorellina di Noè, in automobile nei pressi di Carrara, alla massima velocità consentita in autostrada verso l’ospedale di Massa. Momenti di tensione estrema, io che guido strombazzando, con fazzoletto bianco sventolante, a tavoletta, e mia moglie Anna che è stata bravissima a tenere duro e a un certo punto a raccogliere Nina che voleva uscire a tutti i costi, ha aiutato la bimba, l’ha liberata del cordone ombelicale avvolto al collo e l’ha tratta a sé”.

La neonata e la mamma, arrivate in ospedale, sono state soccorse dai sanitari e ricoverate, entrambe si trovano in ottime condizioni.