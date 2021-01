Genova- Indagini in corso per il furto di un orologio Rolex da 16mila euro avvenuto nel quartiere di Sampierdarena. Le forze dell’ordine che seguono il caso cercano due persone che, a bordo di uno scooter, hanno seguito il proprietario di una Ferrari aspettando il momento giusto per aggredirlo e derubarlo.

Forse componenti di una banda specializzata come già avvenuto in passato quando la polizia aveva individuato e sgominato una gang che si spostava da Roma e da Napoli proprio per colpire in varie città del nord Italia e sempre rubando orologi di grande valore.

Nell’aggressione il derubato ha riportato anche una distorsione del polso e danni ad una giacca che è stata strappata nella colluttazione con uno dei rapinatori.

La tecnica è sempre la stessa: i malviventi adocchiano persone che indossano orologi Rolex, meglio se modelli di particolare valore, e li seguono aspettando che mettano il braccio fuori dal finestrino o che passeggino in luoghi meno frequentati e poi colpiscono con mosse rapide e ben studiate.

In pochi secondi sono in grado di aprire cinturini complicati e di fuggire poi con gli orologi che vengono poi rivenduti sul mercato nero alimentato da persone che accettano il rischio di acquistare merce rubata pur di mostrare un orologio di valore e magari pagandolo un prezzo molto al di sotto del valore commerciale.