Genova – Pochi i locali che hanno aderito all’iniziativa di protesta Io Apro indetta per la serata di ieri da alcune associazioni e movimenti per manifestare contro i provvedimenti anti coronavirus decisi dal Governo.

I titolari dei molti locali in crisi hanno preferito non radicalizzare il confronto con le Istituzioni anche in vista del nuovo decreto Ristori che dovrebbe mettere in campo risorse consistenti per cercare di arginare la crisi economica che rischia di mandare a gambe all’aria un settore profondamente colpito dall’emergenza coronavirus.

Ad Imperia nessun locale ha aderito all’iniziativa che, almeno nella zona è stato un completo flop.

A Genova pochissime adesioni e le forze dell’ordine sono intervenute sulle segnalazioni identificando sia i titolari dei locali che gli avventori.

I primi rischiano pesanti sanzioni e la chiusura obbligatoria da 5 a 30 giorni mentre i secondi verranno multati per violazione delle norme di sicurezza con multe da 400 a mille euro.

Modesta l’adesione anche a Savona e La Spezia.