Genova – Sono gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni della ragazza travolta da un’auto mentre attraversava la strada.

L’incidente è avvenuto questa sera in circostanze ancora in via di accertamento da parte della polizia locale.

Secondo le prime informazioni la giovane sarebbe stata investita da una vettura.

Soccorsa dall’ambulanza del 118 è stata trasferita in codice rosso in ospedale.

In corso i rilievi della sezione infortunistica della polizia locale.

La dinamica è al vaglio della sezione infortunistica.