Savona – La nave da crociera Costa Smeralda ha urtato violentemente contro la banchina, questa mattina, nel terminal crociere di Savona, causando pesanti danni alle strutture e alla nave stessa.

Per cause ancora da accertare, Costa Smeralda si è avvicinata troppo alla banchina di attracco ed ha urtato prima alcune passerelle e gru e poi ha distrutto alcune scialuppe urtando le strutture metalliche del porto e un enorme “parabordi” è letteralmente schizzato in aria ricadendo sul molo dove si trovava il personale di assistenza a terra per la manovra.

Fortunatamente non risultano feriti