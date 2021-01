Genova – Forti raffiche di vento stanno sferzando la città da alcune ore provocando non pochi disagi e qualche danno.

Nella Liguria di centro è allerta gialla per maltempo sono a questa sera.

Piove anche in modo molto abbondante e si registrano alcuni smottamenti nell’entroterra.

Preoccupazione a Marassi, in via Robino alta, per il terreno che continua a “scivolare” sulla strada nel tratto terminale che si innesta in viale Bracelli.

Gli abitanti della zona segnalano da tempo il cedimento del terreno e lo “scivolamento” del terreno dal monte soprastante (su cui sorge il Biscione) ma, a parte qualche transenna e lo spostamento dei bidoni della spazzatura, non sono stati eseguiti lavori di rinforzo.