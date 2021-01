Portofino – Il pino della carega non c’è più, il celebre alberello di pino marittimo, simbolo della resilienza ligure e cresciuto su uno scoglio lungo la strada che da Santa Margherita Ligure conduce a Portofino, è stato strappato dalla furia del vento e delle onde e ora “galleggia” in mare.

Ad accorgersi della scomparsa del celebre alberello sono stati i passanti che hanno subito iniziato a diffondere immagino dello scoglio ormai privato del suo conosciutissimo ospite.

La pianta cresceva sullo scoglio da decenni ed era il simbolo della caparbietà con cui i Liguri affrontano la vita e le difficoltà.

Il pino della carega (in dialetto significa “sedia”, dalla forma dello scoglio) era già stato pesantemente danneggiato dalla mareggiata che aveva distrutto la strada nell’ottobre 2018 e non risulta siano stati fatti tentativi di salvataggio.

In molti avevano chiesto all’amministrazione locale di intervenire in qualche modo per mettere in sicurezza quello che, ormai, era diventato un simbolo e un luogo imperdibile per un “selfie” sulla riviera ligure.

Foto pagina Facebook Milly Tulipano Martin

(foto pagina Facebook del sindaco di Santa Margherita Ligure)

La carcassa del “pino della Carega” galleggia in mare nelle vicinanze degli scogli e in molti chiedono che si possa intervenire per recuperarlo e tentare un nuovo re-impianto.