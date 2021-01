Genova – Proseguono senza sosta e a ritmi molto sostenuti, anche in Liguria, le operazioni di vaccinazione anti coronavirus.

E’ stata confermata la riduzione dell’arrivo di dosi Pfizer per la prossima settimana, ma anche la ripresa dalla settimana ancora dopo e poi a seguire: dovrebbero arrivare vaccini sufficienti per tutti gli over 80, circa 200mila in Liguria, entro il 31 marzo.

“L’inizio della fase 2 è legato alle consegne di Pfizer – ha spiegato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso del consueto punto della situazione – Per Astrazeneca, una volta ottenuto il via libera, sarà possibile fare una programmazione più esatta quando sapremo quali limiti metterà Aifa sull’età per la somministrazione”.

“Questa settimana abbiamo subito una riduzione consegna vaccini a seguito di decisione unilaterale Pfizer – ha detto Barbara Rebesco, direttore della struttura complessa Politiche del farmaco di Alisa e referente regionale per la logistica del vaccino – Grazie alla prudenza nella pianificazione abbiamo potuto mantenere il nostro programma di vaccinazioni. Abbiamo raggiunto 40mila dosi somministrate, l’84% delle dosi ricevute. Purtroppo anche per la prossima settimana è stata stabilita una forte riduzione delle dosi, riceveremo solo 10 pizza box su 17. Quindi abbiamo messo in campo una nuova pianificazione per mettere in sicurezza il sistema, in modo da garantire la seconda dose a chi deve riceverla nella prossima settimana. Negli stessi giorni arriveranno anche le prime 1700 dosi del vaccino Moderna”.



Dati vaccinazioni 22/01/2021 aggiornamento ore 16:30

49.460 Consegnati (fonte governativa) 41.471 somministrati 84% percentuale vaccini somministrati su consegnati