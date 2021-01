Una squadra dei Vigili del Fuoco della Spezia è intervenuta oggi pomeriggio nei boschi sopra l’abitato delle Grazie (nel comune di Portovenere) per soccorrere un uomo di 68 anni caduto su un sentiero.

L’allarme è scattato quando la moglie dell’infortunato ha chiamato il numero unico per le emergenze dicendo che il marito era caduto mentre faceva una passeggiata nella zona della Castellana, sotto il Muzzerone, e si era ferito ad una gamba.

I Vigili del Fuoco, congiuntamente ai volontari del Soccorso Alpino, si sono fatti accompagnare sul posto dalla moglie ed hanno immediatamente prestato i primi soccorsi all’infortunato. Dopo averlo immobilizzato su una barella da sentiero lo hanno portato in spalla fino alla strada più vicina dove un’ambulanza era gia in attesa per portarlo al pronto soccorso.

(Foto Archivio)