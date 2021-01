Genova – E’ stata riaperta intorno alle 9,30 l’autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce chiusa, questa mattina, nel tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Masone in direzione Gravellona Toce a causa di un incidente avvenuto al km 3.

A comunicarlo Autostrade per l’Italia che segnala anche che il traffico è regolare.

Questa mattina, intorno alle 6, un operaio che stava lavorando in un cantiere autostradale in un punto soggetto ad un restringimento della carreggiata, è rimasto ferito nell’impatto con una vettura.

L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo.