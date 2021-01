Rossiglione – Ancora nessuna risposta ufficiale per i lavori per la riapertura della strada provinciale 456 del Turchino, interrotta da più di un anno nella frazione Gnocchetto del comune di Ovada.

La riunione “virtuale” fatta dai sindaci della zona, con i rappresentanti di Autostrade per l’Italia e con il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture non ha dato alcun esito e la situazione resta ferma e “in stallo”.

A denunciarlo il sindaco di Rossiglione Katia Piccardo che ha denunciato il ritardo nelle scelte e lamenta il fatto che, ad un anno di distanza, ancora si sta decidendo “chi deve fare e cosa”.

Nessuna risposta anche da ASPI per la richiesta di gratuità del tratto autostradale della A26 Voltri – Gravellona Toce per il tratto tra Ovada e Masone. Richiesta presentata mesi fa e che tutt’oggi resta inascoltata nonostante il forte traffico di studenti che dalla zona muove verso Ovada.

I sindaci e le comunità della vallata fanno appello alla Regione Liguria e alle Istituzioni che possono intervenire per velocizzare scelte e lavori che stanno provocando pesanti disagi nella zona.

La chiusura della strada provinciale 456 del Turchino per una frana, infatti, causa disagi a tutti i comuni della zona e alle famiglie che vivono nella vallata e hanno necessità di spostarsi per gli studi dei ragazzi e per lavoro.