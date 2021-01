Genova – Un mezzo pesante in avaria sta creando non pochi disagi alla circolazione autostradale sulla A26 Genova Voltri – Gravellona Toce, nel tratto compreso tra la diramazione Bredosa-Bettole e Ovada, in direzione di Genova.

Sono 7 i chilometri di coda al momento segnalati da Autostrade, causati dal mezzo pesante in avaria, fermo in galleria dentro a uno scambio di carreggiata.

Sul posto sta intervenendo il personale di Autostrada insieme alla Polizia Stradale e ai mezzi di soccorso.