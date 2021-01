Il passaggio di una debole perturbazione porta nuvole e qualche possibile piovasco sulla Liguria. Instabilità che proseguirà anche nei prossimi giorni con possibili nevicate nell’interno e sui rilievi.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 29 gennaio 2021

Al mattino nubi diffuse soprattutto sul centro-levante, dove saranno possibili deboli piovaschi sparsi; mentre troveremo stratificazioni medio-alte seguite da ampie aperture a ponente

Nel corso del pomeriggio ampie schiarite, tempo che si presenterà soleggiato soprattutto sul centro-ponente, mentre qualche nube in più potrebbe continuare ad interessare il levante. Da metà/tardo pomeriggio velature in aumento a partire da ponente.

Venti: deboli o al più moderati meridionali sotto-costa, da nord nelle aree interne centro-occidentali. Ventilazione forte da ovest/sud-ovest sul basso Ligure.

Mari: da mosso a molto mosso sotto-costa, agitato al largo.

Temperature: in aumento.

Costa: min +8/12°C, max +13/16°C

Interno: min -1/+7°C, max +7/12°C

Sabato 30 gennaio 2021

Tra la notte e la mattinata nuvolosità in aumento sull’intera regione

Dal pomeriggio precipitazioni diffuse, risulteranno più insistenti sul settore centro-orientale. Quota neve inizialmente oltre i 1200-1400 metri, in considerevole calo dal tardo pomeriggio/sera.

Venti fino a metà pomeriggio sostenuti dai quadranti meridionali, poi moderati/tesi da nord.

Mare molto mosso al largo e sul levante, mosso altrove.

Temperature: in calo.

Domenica 31 gennaio 2021

Al mattino residue precipitazioni a levante, ampie schiarite a partire da ponente.

Nel pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi sull’intera regione; dalla serata nuovo aumento della copertura nuvolosa.

Temperature stazionarie o in lieve rialzo.