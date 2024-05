Genova – Ancora forti temporali in Liguria ed in particolare nel ponente genovese dove già ieri sera si è registrato un violento nubifragio stazionario e autorigenerante che ha causato allagamenti dei strade e sottopassi e gonfiato a dismisura i torrenti.

Intorno all’ora di pranzo la pioggia si è abbattuta abbondante ed oltre la norma stagionale nella zona di Arenzano e Cogoleto provocando piccoli allagamenti ma ha gonfiato pericolosamente i corsi d’acqua come il torrente Rumaro a Cogoleto.

Si tratta di un temporale autorigenerante che insiste nella zona del monte Beigua come spiegano gli esperti di Limet Liguria

Le correnti di Scirocco molto umide si scontrano con i rilievi orografici (montagne) generando precipitazioni intense sino a 120 mm/ora

L’instabilità dovrebbe mantenersi anche domani e finalmente domenica dovrebbe registrarsi un miglioramento che potrebbe durare sino a lunedì ma già martedì è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione.

Il punto della situazione nel video di Limet Liguria