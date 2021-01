Genova – Una lepre che corre all’impazzata sulla strada Sopraelevata Aldo Moro.

La scena ripresa da un cellulare mostra un povero animale che corre all’impazzata sulla strada che dovrebbe essere riservata ai soli veicoli.

Non è chiaro come la Lepre possa essere arrivata sulla Sopraelevata ma questi animali vengono allevati per il rilascio in zone di “ripopolamento” e sempre più spesso animali allevati e poi immessi in natura scendono lungo il Bisagno dai territori dove vengono liberati.

Il video sta suscitando molte polemiche anche per il modo con cui l’animale viene “inseguito” dalle auto.

Uno sforzo prolungato potrebbe infatti uccidere un animale selvatico che corre per mettersi in salvo.

Sarebbe stato più corretto fermarsi e lasciare che personale specializzato intervenisse in sicurezza.