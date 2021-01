Genova – Sono 255 i nuovi casi di contagio da Coronavirus riscontrati nelle ultime 24 ore in Liguria su 4.145 tamponi molecolari e 2.781 tamponi antigenici rapidi.

Di seguito i dati trasmessi da Regione Liguria:

I nuovi positivi per provincia di residenza

IMPERIA (Asl 1): 57

SAVONA (Asl 2): 45

GENOVA (Asl 3): 96

CHIAVARI (Asl 4): 13

LA SPEZIA (Asl 5): 40

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 4

Scende lievemente il numero dei ricoverati in ospedale e dei pazienti ricoverati in Terapia Intensiva, rispettivamente 650 e 62 mentre rimane alta l’attenzione per i decessi.

Nelle ultime 24 ore sono state 16 le morti dovute a infezione da Coronavirus registrate anche se alcune di queste risalgono al periodo di dicembre.

Intanto, rimane in Terapia Intensiva con ventilazione meccanica il piccolo di quattro mesi positivo al Covid-19 ricoverato al Gaslini.

I sanitari hanno notato un lieve miglioramento sotto il profilo respiratorio ma la situazione è ancora delicata e la prognosi riservata.