Genova – Una donna di 80 anni è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova dopo essere stata investita da uno scooter mentre attraversava la strada.

E’ accaduto ieri sera, intorno alle 18.00, in via Santi Giacomo e Filippo, poco distante da piazza Corvetto.

Qui, per cause ancora in via di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale, l’anziana è stata travolta da uno scooter guidato da un uomo.

Immediatamente soccorsa, l’80enne è stata trasferita in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

Toccherà ora al nucleo Antinfortunistica della Polizia Locale ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.