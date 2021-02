Recco – Inizieranno domani le operazioni di montaggio della pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Nicolosio. Sarà quindi possibile pattinare a ritmo di musica, dal 6 febbraio, nella grande pista di ghiaccio allestita in piazza Nicoloso per volteggiare su una superficie di circa 200 metri quadrati.

Un’attrazione, diventata una tradizione, che è in grado di offrire a piccoli e grandi appassionati del pattinaggio uno strepitoso svago invernale. Il divertimento è assicurato per tutti.

“Quest’anno ci sono particolari misure da rispettare e gli ingressi sono contingentati – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – La pista di ghiaccio di Recco è il luogo ideale per coloro che cercano emozioni sul ghiaccio o per passare una serata all’aperto, all’insegna dello sport e della musica”.

La pista di piazza Nicoloso resterà aperta al pubblico da sabato 6 febbraio fino a domenica 14 marzo con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle 21, sabato e domenica dalle ore 10 alle 21.

L’accesso alla pista è stato regolato da un protocollo conforme alla vigente normativa anticovid che prevede, tra l’altro, la prenotazione, l’obbligo della mascherina e dei guanti monouso, la misurazione della temperatura all’ingresso, un percorso dedicato e, a ogni utilizzo, la sanificazione dei pattini.

Il Comune di Recco fa sapere che la capienza massima in pista non potrà essere superiore a 40 persone.