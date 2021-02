Genova – Grave incidente, questa mattina, all’incrocio tra via Monticelli e corso De Stefanis, nel quartiere di Marassi.

Per cause ancora in via di accertamento due vetture si sono scontrate in un incrocio che già in passato ha visto verificarsi di gravi incidenti, anche mortali.

Sul posto sono intervenute le auto della polizia locale e si stanno raccogliendo elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.