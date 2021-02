Genova – Da lunedì 8 febbraio partiranno i corsi on line di accompagnamento alla nascita anche in lingua straniera, promossi dal Consultorio di Asl3.

Ai primi due cicli formativi in lingua inglese e francese, da sei incontri ciascuno, seguiranno quelli in arabo e albanese.

Nell’ambito degli incontri, condotti dalle ostetriche Asl3 che operano sia nell’ambito ospedaliero sia in quello territoriale, è previsto l’affiancamento di una équipe multidisciplinare di professionisti – anestesista, psicologo, pediatra – per un approccio a 360°, personalizzato sulla base del bisogno manifestato dalle partecipanti.

Le future mamme, attraverso un primo contatto diretto con le ostetriche, oltre ad approfondire gli aspetti relativi alla nascita di un bebè (travaglio, parto, allattamento e cura del neonato), potranno interagire con domande per chiarire eventuali dubbi su questo importante momento della vita della donna e della coppia.

In relazione a specifiche richieste delle future mamme possono essere inserite anche altre lingue.

I corsi sono gratuiti e l’accesso è su prenotazione.