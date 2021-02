Genova – Sono saliti sul palco di Italia’s Got Talent interpretando una lettera intensa che ha colpito giudici e pubblico.

Sono i cinque detenuti del carcere di Marassi coinvolti nel progetto Teatro Necessario, un’iniziativa a scopo rieducativo del Carcere di Marassi che ogni anno promuove il reinserimento dei detenuti tramite attività culturali.

Tutto è avvenuto nella seconda puntata del celebre talent.

A salire sul palco e rompere gli indugi è Giorgio, che inizia a leggere una lettera, scritta dal punto di vista di chi li aspetta a casa.

Subito dopo si uniscono a lui gli altri compagni che leggono i propri sentimenti dando vita a un’atmosfera carica e commovente.

Una performance che ha toccato anche i giudici Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e la conduttrice Lodovica Comello.

Per i cinque detenuti è arrivato il sì unanime che si è fatto veicolo di un importante messaggio: la cultura e l’arte sono capaci di educazione e ri-educazione, per manifestare i propri sentimenti e per la crescita personale continuando a essere parte fondamentale della vita.