Genova – Ha tentato di rubare in un ristorante chiuso ma l’allarme del locale ha fatto intervenire i Carabinieri che lo hanno arrestato.

E’ accaduto ieri, in tarda serata in via Ruspoli, nel quartiere della Foce.

L’uomo, un 50enne con diversi precedenti analoghi, è stato pizzicato dagli uomini dell’Arma e da un poliziotto libero dal servizio che sono intervenuti sul posto.

Portato al comando per gli accertamenti del caso, il 50enne è stato arrestato per il reato di tentato furto aggravato e sarà giudicato con rito direttissimo.