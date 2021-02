Genova – Aveva rimesso in piedi la sua attività di spaccio il 51enne arrestato ieri sera dagli agenti della Polizia di Stato nel centro storico.

I poliziotti sono intervenuti dopo aver appreso che l’uomo, pluripregiudicato per reati specifici, aveva riavviato l’attività nella città vecchia e hanno predisposto un servizio di perdimento e appostamento.

Nella serata di ieri, il 51enne è stato fermato per un controllo nei pressi di una fermata dell’autobus nella zona di Brignole

L’uomo aveva in tasca solo un mazzo di chiavi di cui non ha voluto fornire indicazioni. In tasca aveva anche un telefono cellulare dove sono stati ritrovati vari messaggi tra cui anche quello della richiesta di lettura del contatore dell’acqua, dettaglio che ha fornito tutte le informazioni necessarie a risalire all’appartamento dell’uomo.

Gli agenti sono quindi arrivati sul posto e hanno compiuto una perquisizione domiciliare trovando 10 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 1 chilo, 14 grammi di cocaina, 4 confezioni di manipolo, per un peso di 100 grammi, un bilancino e 500 euro in banconote da 50.

Questa mattina il 51enne sarà giudicato con rito direttissimo.