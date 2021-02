Genova – Si intitola Loop ed esce oggi, venerdì 12 febbraio, il nuovo singolo dell’artista milanese Pit.

Un brano dalle sonorità contemporanee dove a fare la voce grossa è un basso distorto che si intreccia a una melodia acuta.

Il singolo si apre con una voce effettata che dice: “Tu con gli altri non hai in comune niente, fissi solo quello che ti piace”; un mantra che entra in testa sin dal primo ascolto e che si fa via via più insistente.

L’invito di Pit attraverso Loop è quello di non abbandonare ogni fissazione sana e necessaria, per perdere tempo solo con ciò che ci fa bene.

Quando i pensieri negativi ci assalgono, entra in gioco l’idea che sia soltanto una questione di visione.

Nel testo, il riferimento è chiaro: “Di notte mi fisso e le cose che mi piacciono sono miliardi”. Come se guardando verso un cielo notturno, il primo sguardo ci consegnasse solo il buio ma una visione “abituata” fosse capace di mostrare la moltitudine di stelle.

Pit, al secolo Pietro Lisciandrano, nasce a Segrate, nell’hinterland milanese. Classe ’96, compone canzoni da sempre.

In quarta liceo partecipa a un progetto di scambio culturale e passa un anno a Londra.

Qui inizia a suonare live scoprendo la necessità dell’incontro con il pubblico e iniziando un percorso che lo porterà a suonare ovunque.

Per questo progetto ha scelto un nome d’arte semplice, Pit, come lo chiamano gli amici e come a lui stesso piace presentarsi sul palco.

LOOP, il suo terzo singolo, conferma il sodalizio con il produttore Giorgio Pesenti (membro

degli ISIDE).

I primi due, Punto (uscito il 24 luglio 2020) e Psichedelia (uscito il 16 ottobre 2020), distribuiti in modo totalmente indipendente hanno superato in pochi mesi un totale di 80.000 stream su Spotify.

Nel 2016 con lo pseudonimo di Pit Drane ha pubblicato Do You Think I Hide, un EP di

quattro tracce folk pop dalle sfumature soul in cui il video del singolo omonimo raggiunge

60.000 visualizzazioni nel giro di due settimane.