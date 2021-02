Dalla mattina di domani, domenica 14 febbraio, la Liguria torna in zona arancione a causa dell’impennata dei nuovi contagi da coronavirus, specie nella zona di Imperia e sino al confine con la Francia.

Il Ministero della Salute ha inserito la Liguria in zona Arancione, a partire dalle 00 di domenica e per i successivi 14 giorni.

Di seguito le regole:

Resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5

V𝗜𝗘𝗧𝗔𝗧𝗜

Gli spostamenti fuori Regione e Comune (tranne che per comprovate esigenze lavorative, necessità, motivi di salute)

𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘𝗡𝗧𝗜𝗧𝗜

🔹 Gli spostamenti all’interno del proprio Comune dalle 5 alle 22

🔹 Dai piccoli Comuni (fino a 5mila abitanti) in un raggio di 30 km senza poter andare nei Comuni capoluoghi di Provincia.

🔹 Visite verso una sola abitazione privata all’interno del territorio comunale, una volta al giorno (tra le 5 e le 22 e nei limiti di 2 persone, più eventuali figli minori di 14 anni) o persone disabili o non autosufficienti conviventi

𝗖𝗛𝗜𝗨𝗦𝗜

🔹 Bar e ristoranti: consentiti asporto (fino alle 22 per i ristoranti, fino alle 18 per bar ed esercizi senza cucina) e consegne a domicilio (senza restrizioni)

🔹 Centri commerciali nei festivi e prefestivi (tranne che per i negozi di alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole che si trovano al loro interno)

𝗔𝗣𝗘𝗥𝗧𝗜

𝗡𝗲𝗴𝗼𝘇𝗶 fino alle ore 21

𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶 nei feriali

𝗦𝗖𝗨𝗢𝗟𝗘

𝗜𝗻 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮: materne, elementari, medie

𝗜𝗻 𝗗𝗔𝗗 𝗮𝗹 𝟱𝟬%: superiori