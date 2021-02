Genova – Indagini in corso, a Quarto Alta, nel levante genovese, per il ritrovamento di un cadavere in un casolare abbandonato.

Il macabro ritrovamento è stato fatto da alcuni ragazzi che facevano un’escursione e che hanno deciso di entrare nel rudere fatiscente.

Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, giaceva a terra tra cumuli di rifiuti di vario genere e si pensa possa trattarsi di un clochard.

Sul posto sono accorse le forze dell’ordine e il medico legale che ha effettuato i primi rilievi per cercare di capire se l’uomo sia deceduto per cause naturali o per un gesto violento.

Si pensa ad un malore o a morte “naturale” ma sarà l’autopsia a chiarire ogni dubbio e le perizie tossicologiche.

Non è la prima volta che vengono ritrovati corpi senza vita nelle tante case abbandonate della zona. Poche settimane fa, sul monte Moro, poco distante, venne trovato il corpo senza vita di un senza fissa dimora molto conosciuto nella zona e che si era stabilito in una ex cabina elettrica.