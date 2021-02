Genova – E’ un allenatore di rugby di 47 anni il pirata della strada che ieri pomeriggio ha travolto due manifestanti del corteo dei ristoratori che attraversava via Cadorna, nel centro cittadino.

L’uomo, alla guida dell’auto del padre ultra ottantenne, ha chiesto scusa raccontando che il padre si era sentito male durante le fasi concitate della manifestazione e di essere stato preso dal panico.

Le telecamere di molti smartphone hanno ripreso la sua auto mentre forza il blocco, circondato dai manifestanti e mentre travolge due giovani per poi fuggire senza prestare soccorso, inseguito dalla folla inferocita.

Secondo le prime informazioni l’uomo non si sarebbe preoccupato di presentarsi spontaneamente alle forze dell’ordine ma sarebbe andato a casa come se nulla fosse successo.

La sua targa, ripresa dalle telecamere e segnalata alle forze dell’ordine, lo inchioda alle sue responsabilità ed è stato denunciato per omissione di soccorso e per lesioni gravi.

Fortunatamente i due manifestanti travolti e scagliati per aria dall’impatto con l’auto, non hanno subito lesioni gravi ma l’incidente poteva avere ben altre conseguenze.