Genova – Un pesante automezzo che percorre la strada Sopraelevata “Aldo Moro” nonostante i divieti e con pericolo per la struttura, costruita per reggere pesi decisamente inferiori.

L’ennesima segnalazione arriva dalla corsia “a mare” in direzione levante, alle 19,30 di ieri sera. L’immagine del Tir è stata poi pubblicata sul gruppo “Ciclabili vuote, Genova nel disagio” che da tempo segnala irregolarità varie nella viabilità quotidiana del capoluogo ligure.

Il mezzo pesante, l’ennesimo segnalato nonostante i divieti, ha imboccato la Sopraelevata attraversandola completamente senza essere fermato.

In realtà sulla Sopraelevata esistono diversi punti di osservazione con telecamere di sorveglianza ed appare poco credibile che il mezzo abbia potuto “passare inosservato”.

In attesa di conferme sul fermo del mezzo e sulle sanzioni comminate, ci si interroga sul perché non venga istituito un servizio di controllo adeguato visto che, una volta impegnata la Sopraelevata, poco importa dal punto di vista della sicurezza, se venga sanzionato o meno.

Il rischio è infatti quello che il peso del mezzo possa causare danni alla struttura che non è stata costruita per sostenere pesi eccessivi e non certo quelli di camion che la percorrono a pieno carico.