Genova – Ancora disagi e code, in Valbisagno, per l’ennesimo cantiere aperto in via Lungobisagno Dalmazia. Alle proteste per i ritardi nei lavori per la realizzazione di una rotonda davanti al Ponte Feritore, infatti, lungo la strada sono aperti altri cantieri e, da un paio di giorni, sono in corso le operazioni di scarificazione e riasfaltatura del manto stradale a partire dalla rotonda in zona “Bricoman”.

Cantieri che stanno portando all’esasperazione da mesi gli automobilisti che quotidianamente percorrono la strada anche più volte al giorno e che sembrano “eterni” essendo iniziati la scorsa estate.

A più riprese i residenti e gli automobilisti hanno anche denunciato come, nei cantieri, si lavori non proprio “alacremente” visto che spesso non si vedono operai al lavoro anche per diversi giorni consecutivi.

Il tutto mentre le code e i rallentamenti sono quotidiani e ben prevedibili da chi dovrebbe coordinare i lavori.

Vane anche le richieste, fatte a più riprese dai residenti, di poter avere squadre al lavoro di giorno e, specie nelle fasi meno “rumorose”, anche di notte.

“Evidentemente non si tratta di una zona “prioritaria” per chi decide – sbottano i residenti – visto che dove serve i lavori li hanno sempre fatti di corsa e con turni notte e giorno”.

La situazione rischia di precipitare con i nuovi aggiuntivo disagi provocati dalla chiusura della galleria Monte Galletto sull’autostrada A7 Genova – Milano, che provoca code e intasamenti anche per immettersi nel casello di Genova Est.