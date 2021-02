Genova – I lavori per il rifacimento della copertura del Centro Civico Buranello di Sampierdarena inizieranno entro il 2021.

E’ quanto affermato dall’assessore Pietro Picocchi durante il consiglio comunale che si è svolto questo pomeriggio.

Interrogato da Alberto Pandolfo a proposito dell’avvio dei lavori per la sistemazione delle coperture, Piciocchi ha spiegato: “Su questo tema mi sono espresso sia in commissione municipale che consiliare e confermo che per il rifacimento della copertura del Centro Civico Buranello sono stati impegnati 800mila euro. E’ un lavoro previsto negli interventi del 2021 e quest’anno partirà il cantiere”.

Ancora: “Specifico che, molto probabilmente, si è creata confusione sui tempi di inizio dei lavori in quanto l’incidenza della spesa di questo intervento andrà a gravare sul bilancio del prossimo anno. Ma i lavori devono iniziare e finire nel 2021”