Torriglia – Vigili urbani a casa di chi rinuncia alla vaccinazione anti coronavirus. Lo ha deciso il sindaco Maurizio Beltrami che, sulla sua pagina Facebook ha spiegato che la decisione dovrà essere comunicata ufficialmente al Comune tramite la sottoscrizione di un apposito modulo da controfirmare.

Una decisione che divide i social tra chi propone che analogo provvedimento venga esteso a tutti i Comuni, in modo da avere traccia scritta della “rinuncia alla vaccinazione” e chi invece sostiene che si tratta di una indebita etichettatura dei Cittadini che possono esprimere una loro volontà in libertà.

In termini medici non vaccinarsi non è una scelta “di libertà” ma un ostacolo al raggiungimento dell'”immunità di gregge” che è l’unico vero rimedio alla malattia.

Inoltre, secondo molti analisti, il cittadino che non si vaccina e rinuncia alla immunità rischia di gravare sulla spesa pubblica nel caso dovesse ammalarsi e quindi non esprime una libera scelta ma la fa subire al resto della collettività.

Di certo la decisione del sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami ha sollevato una discussione molto forte e se la maggior parte dei commentatori è a suo favore, non mancano le “proteste”.

Torriglia si appresta ad affrontare la campagna di vaccinazione con grande ordine e organizzazione.

Tutti i residenti ultra 80enni verranno chiamati per fissare la vaccinazione che dovrebbe concludersi in una settimana.

Il Comune invita i cittadini a non chiamare per non intasare le linee telefoniche perché la Asl ha fornito tutti i nominativi dei residenti e nessuno verrà “dimenticato”.

Devono invece farsi vivi e chiamare in Comune le persone ultra 80enni che dovessero trovarsi ospiti di parenti o amici.

Le vaccinazioni si faranno presso l’ambulatorio Asl di via della Provvidenza a partire dal 22 febbraio ed è stato organizzato un servizio di assistenza per chi ha difficoltà a spostarsi.

Dal suo profilo Facebook, però, il sindaco Beltrami ha chiarito che chi non vorrà sottoporsi alla vaccinazione dovrà firmare un documento nel quale conferma la sua decisione.